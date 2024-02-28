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13:51, 28 февраля 2024Мир

Захарова заявила о присутствии военных стран НАТО на Украине

Захарова: военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Военные стран Североатлантического альянса уже давно находятся на Украине и активно помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине», — подчеркнула она.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что они также помогают ВСУ в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений. Поэтому, по ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон «не сказал ничего нового».

Ранее Захарова заявила, что западные страны не поняли и не поддержали идею об отправке европейских войск на Украину. По ее словам, его заявление вызвало шок у стран НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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