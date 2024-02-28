Захарова заявила о шоке на Западе от идеи Макрона об отправке войск на Украину

Захарова: Запад не понял идею Макрона об отправке войск на Украину

Запад не понял и не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

«Это заявление вызвало шок, как мне кажется, у его [Макрона] соратников, соучастников по НАТО. Тут же, в течение пары часов, была сделана буквально серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны», — отметила дипломат.

Захарова также добавила, что западные политики отмежевываются от слов французского лидера, так как «ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются» и понимают возможные последствия данного решения. Она также сказала, что мотивы подобного заявления Макрона никем не поняты.

Ранее в Канаде заявили об отсутствии намерения отправлять войска на Украину. Однако власти страны подчеркнули намерение продолжать помощь Киеву.