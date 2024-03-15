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21:24, 15 марта 2024Бывший СССР

На Украине захотели провести саммит мира без участия России

Офис Зеленского: Украина планирует провести саммит мира без участия России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Проведение первого саммита мира по решению украинского вопроса Киев рассматривает без участия России. При этом власти Украины допускают участие Москвы на втором саммите при соблюдении ряда условий, рассказал замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, передает РИА Новости.

«Украина имеет очень четкую позицию, и она не меняется, несмотря на звучащие заявления, кстати, их не так много, но они действительно есть. Россия точно не будет на первом инаугурационном Глобальном саммите мира», — отметил он.

Целью саммита является разработка совместно с его странами-участниками общего видения достижения мира на Украине, подчеркнул Жовква. По его словам, если Россия «будет готова к восприятию такого плана», то Киев может допустить участие Москвы во втором Глобальном саммите мира, резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев допускает участие России во втором саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат прокомментировал согласие президента Швейцарии Виолы Амхерд на проведение саммита по формуле украинского лидера. По его мнению, пришло время подумать о мире.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла урегулирование конфликта на основе формулы Зеленского с предложением о капитуляции РФ.

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      Марина Совина
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