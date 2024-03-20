На Украине возмутились требованием США воевать за кредитные деньги

Климкин назвал нечестным требование США к Украине о возврате кредитных долгов

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на прозвучавшие в Вашингтоне предложения выделять военную помощь Киеву в кредит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги США — это неправильно. Нечестная история», — заявил дипломат.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что США следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно. Он напомнил, что страны Европы из 50 миллиардов долларов, переданных Украине, 33 сделали займом, и призвал американские власти поступить таким же образом.

Власти Украины сочли эту идею оскорбительной. В офисе президента добавили, что могут согласиться на предложение Грэма, если Киеву предложат условия, при которых Украине не придется возвращать долги по кредитам.