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22:29, 16 января 2024Мир

МИД РФ исключил возможность урегулирования на Украине по «формуле Зеленского»

МИД РФ: в мире понимают, что достижение мира по «формуле Зеленского» невозможно
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В мире понимают, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, все больше государств Глобального Юга и Востока, в том числе участвовавших во встречах в «копенгагенском формате», открыто говорят о том, что без Москвы любое обсуждение урегулирования украинского кризиса не имеет смысла. Захарова считает, что все больше стран исключают возможность достижения мира, ставя во главу угла ультимативную «формулу Зеленского».

Она напомнила, что в основе этой формулы лежат оторванные от реальности требования. Она подчеркнула, что всеобъемлющее и устойчивое мирное урегулирование для Украины возможно только через путь к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать государству гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

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      Марина Совина
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