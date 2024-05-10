Бывший советник Бориса Джонсона обвинил НАТО в провокации конфликта на Украине

Экс-советник Бориса Джонсона назвал НАТО виновным в конфликте на Украине

Западные страны сами спровоцировали военный конфликт на Украине, обещая ее властям членство в НАТО. Об этом в интервью газете I (приложение к The Independent — прим. «Ленты.ру») заявил политтехнолог Доминик Каммингс, который в прошлом занимал должность главного советника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В разговоре с журналистами издания экс-советник задался вопросом, какую цель преследовал Североатлантический альянс, стремясь укрепить позиции Украины и интегрировать ее в западное сообщество. Среди наиболее сложных последствий этого решения он назвал сближение России с Китаем и издержки от введенных против Москвы санкций.

«Зачем мы ввязались в этот глупый спор? О чем все это? О коррумпированной черной дыре, которая не имеет никакого значения. Все это совершенно бессмысленно», — озадачился Каммингс.

Он добавил, что сейчас в глазах российских властей европейские элиты выглядят как «кучка чертовых шутников», не способных «преподать им никакого урока».

«Россия предупреждала, что не стоит этого делать [стремиться включить Украину в состав НАТО]», — заключил политтехнолог.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не сможет получить приглашение в альянс на саммите организации в июле. «Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО. (...) Для того чтобы это решение было принято, (...) нам нужен консенсус. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле», — объяснил он свое мнение.