12:54, 4 мая 2026

Генсек НАТО раскрыл недовольство Трампа Европой

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил европейских лидеров о недовольстве президента США Дональда Трампа их позицией по конфликту с Ираном. Об этом он заявил накануне саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пишет Bloomberg.

По словам Рютте, американская сторона испытывает «определенное разочарование» в связи с реакцией Европы на военные действия США против Тегерана. «Европейские лидеры поняли намек», — подчеркнул глава альянса.

Встреча глав европейских государств пройдет в понедельник, 4 мая, в столице Армении. Ожидается, что на ней соберутся около 50 лидеров для обсуждения актуальных международных проблем, включая ситуацию вокруг Ближнего Востока.

Ранее Трамп допустил вывод американских войск из двух стран НАТО — Испании и Италии. До этого он также допустил сокращение американского контингента в Германии. Решение будет принято в короткий период времени.

