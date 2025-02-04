Сотрудников российской военно-космической академии обвинили в мошенничестве

СКР завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского

Завершено расследование дела в отношении бывшего профессора Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Кирилла Цветкова и других ее работников о хищении бюджетных денег с гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно следственных органах Следственного комитета России (СКР).

Фигуранты обвиняются по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в 2021-2023 годах академия заключила контракты с оборонными предприятиями на 300 миллионов рублей. Цветков с другими преподавателями включили 150 «мертвых душ» в эти контракты. Это были имена сотрудников научно-учебного центра вуза, которые на самом деле не были задействованы в проектах. Гонорары злоумышленники присвоили и потратили на свои нужды.

В результате были задержаны начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, профессор Кирилл Цветков, начальник кафедры космической радионавигации, доцент Андрей Назаров, заместитель Назарова Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов.

