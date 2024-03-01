Раскрыта преступная группа из числа преподавателей военно-космической академии

«Ъ»: четырех фигурантов расследования в военно-космической академии арестовали

Сотрудники главного военного следственного управления СКР раскрыли в «Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского» Минобороны России организованную преступную группу из числа ведущих сотрудников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), четырех фигурантов после признания вины отправили под домашний арест, сообщает «Ъ».

Согласно материалам проверки, преподаватели включили 82 «мертвые души» в контракты с оборонным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», записав их в соисполнителей проектов. Это были имена сотрудников научно-учебного центра вуза, которые на самом деле не были задействованы в проектах. Гонорары этих людей на общую сумму 8 444 444 рубля злоумышленники присвоили и потратили на свои нужды.

В результате были задержаны начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, профессор Кирилл Цветков, начальник кафедры космической радионавигации, доцент Андрей Назаров, заместитель Назарова Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов.

По просьбе следствия, суд избрал фигурантам дела меру пресечения в виде домашнего ареста. Им запрещено пользоваться интернетом и любыми средствами связи, исключения — связь с защитниками и следствием и вызов оперативных служб.