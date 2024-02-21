Российского экс-судью объявили в розыск по делу о покушении на мошенничество

В Крыму объявили в розыск анапского экс-судью по делу о крупном мошенничестве

В Крыму следователи объявили в федеральный розыск бывшего мирового судью Анапы, обвиненного в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, экс-судья обещал знакомому гендиректору фирмы решить вопрос о прекращении в отношении него уголовного дела. Однако согласиться бизнесмен не успел — его задержали. После того как дело было передано в суд, экс-судья встретился с мужчиной в Алуште и заверил его, что сможет помочь с назначением условного или минимального срока.

Для этого экс-судья запросил у бизнесмена шесть миллионов рублей — якобы для передачи должностным лицам Москвы и Крыма. При этом бывший судья не мог повлиять на приговор и никому не собирался передавать деньги.

В Симферополе он получил часть суммы, а чтобы скрыть преступление, составил экземпляры расписки о получении денег якобы в долг. Сотрудники ФСБ задержали экс-судью, однако тот через время скрылся от правоохранителей.

Ранее сообщалось, что экс-главу уголовного розыска Красноярского края осудили на семь лет за взятки.