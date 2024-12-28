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15:04, 28 декабря 2024Экономика

Названа главная причина падения доходов российских пенсионеров

Аналитик Сафонов: параметры индексации пенсий в РФ приводят к падению доходов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Нынешние параметры индексаций пенсий, предусмотренные российским законодательством, не приводят к росту доходов пенсионеров, а, напротив, ведут к их «подъеданию». Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, его слова приводит Aif.ru.

Он напомнил, что текущие нормы законодательства предусматривают индексацию пенсий только в следующем году с учетом инфляции за предыдущий. В то же время потребительские цены в России растут на регулярной основе. Это обстоятельство в итоге приводит к «подъеданию» пенсий и других социальных выплат, «что называется, здесь и сейчас», посетовал Сафонов.

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Одними из основных видов трат российских пенсионеров, добавил он, являются расходы на лекарства, жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) и продукты питания. Все эти категории в России стабильно дорожают, а индексация пенсий в этом плане запаздывает. В результате доходы пенсионеров снижаются, резюмировал аналитик.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила об индексации всех пенсий в России в 2025 году на 14,75 процента. Изначально планировалось, что страховые соцвыплаты в стране в следующем году поднимут на 7,3 процента. Однако прогнозы по инфляции в 2024 году с учетом ускорения темпов роста потребительских цен пришлось изменить. В результате размер индексации увеличили более чем в два раза.

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