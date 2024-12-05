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07:00, 5 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о росте пенсий в 2025 году

Депутат Госдумы Бессараб: в 2025 году пенсии проиндексируют на 14,75 процента
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В 2025 году все пенсии будут проиндексированы на 14,75 процента, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О порядке индексации пенсий в грядущем календарном году депутат рассказала «Ленте.ру».

Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75 процента. Кроме того, те их получатели социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте проживания, могут не беспокоиться, поскольку социальная доплата к пенсии в обязательном порядке позволит достигнуть этого минимума, то есть прожиточный минимум пенсионера будет обеспечен всем без исключения

Светлана Бессарабчлен комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

«При этом, если региональный прожиточный минимум будет выше федерального значения, то бюджет региона будет осуществлять доплату — как, например, в Москве. Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, то доплата будет осуществлять из федерального бюджета», — добавила парламентарий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 января 2025 года москвичам проиндексируют социальные выплаты на 5,5 процента. Таким образом, минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц, отметил глава столицы. Индексация, как сообщается, также коснется многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью и усыновителей. Кроме того, выплаты увеличат для участников Великой Отечественной войны и Героям труда.

В конце ноября в пресс-службе Минфина РФ напомнили о возможности дополнительной индексации пенсий. Сообщалось, что такое право есть у правительства страны, пока же проект федерального бюджета предусматривает направление на повышение страховых пенсий более 700 миллиардов рублей.

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