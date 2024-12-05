Россиянам рассказали о росте пенсий в 2025 году

В 2025 году все пенсии будут проиндексированы на 14,75 процента, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О порядке индексации пенсий в грядущем календарном году депутат рассказала «Ленте.ру».
Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75 процента. Кроме того, те их получатели социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте проживания, могут не беспокоиться, поскольку социальная доплата к пенсии в обязательном порядке позволит достигнуть этого минимума, то есть прожиточный минимум пенсионера будет обеспечен всем без исключения
«При этом, если региональный прожиточный минимум будет выше федерального значения, то бюджет региона будет осуществлять доплату — как, например, в Москве. Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, то доплата будет осуществлять из федерального бюджета», — добавила парламентарий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 января 2025 года москвичам проиндексируют социальные выплаты на 5,5 процента. Таким образом, минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц, отметил глава столицы. Индексация, как сообщается, также коснется многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью и усыновителей. Кроме того, выплаты увеличат для участников Великой Отечественной войны и Героям труда.
В конце ноября в пресс-службе Минфина РФ напомнили о возможности дополнительной индексации пенсий. Сообщалось, что такое право есть у правительства страны, пока же проект федерального бюджета предусматривает направление на повышение страховых пенсий более 700 миллиардов рублей.