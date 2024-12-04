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10:43, 4 декабря 2024Экономика

Москвичам проиндексируют социальные выплаты

Собянин: в 2025 году минимальный размер пенсии в Москве составит 25 850 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москвичам с 1 января 2025 года на 5,5 процента проиндексируют социальные выплаты. Таким образом, минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Его слова приводятся на портале Mos.ru.

Среди прочего индексация коснется многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью и усыновителей. Кроме того, выплаты увеличат для участников Великой Отечественной войны и Героям труда. Также индексация затронет юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше и другие льготные категории граждан.

Ранее доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева разъяснила россиянам порядок индексации страховой и социальной пенсий в 2025 году. Она отметила, что индексации для этих категорий пенсионеров будут самыми масштабными. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии государственного пенсионного обеспечения проиндексируют на рекордные 14,5 процента.

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