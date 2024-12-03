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06:24, 3 декабря 2024Экономика

Россиянам разъяснили порядок индексации пенсий в 2025 году

Доцент Ногайлиева объяснила порядок индексации страховой и социальной пенсии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм» разъяснила россиянам порядок индексации страховой и социальной пенсий в 2025 году.

По ее словам, индексации для этих категорий пенсионеров будут самыми масштабными. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии государственного пенсионного обеспечения проиндексируют на рекордные 14,5 процента. Право на социальную пенсию имеют те, кто не накопил достаточный стаж, инвалиды, также она назначается по потере кормильца и в ряде иных случаев.

Индексация страховых пенсий составит 7,3 процента, по уровню инфляции на 2024 год. Она произойдет с 1 января будущего года.

Кроме того, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам на общих основаниях с неработающими. К пенсии на декабрь 2024 года прибавят все пропущенные индексации с 2016 года при наличии у гражданина такого права. Но саму сумму индексации пенсионеры получат лишь после завершения трудовой деятельности, уточнила Ногайлиева.

Ранее она напомнила, что со следующего года в России начинает действовать программа долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) — выбирая такой тип вложений, россияне могут накопить на пенсию.

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