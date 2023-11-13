Россиянам назвали еще один способ накопить на пенсию

Эксперт Ногайлиева: накопить на пенсию поможет программа долгосрочных сбережений

Со следующего года в России начинает действовать программа долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) — выбирая такой тип вложений, россияне могут накопить на пенсию, напоминает ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Об этом она рассказала в разговоре с «Прайм».

В рамках программы граждане, заключившие договоры в период с 2024 по 2026 год, могут получать поддержку от государства в течение трех лет. Власти берут на себя обязательство софинансировать взносы граждан, в год максимальная сумма, которую они могут добавить, составляет 36 тысяч рублей. При взносах на сумму не менее двух тысяч рублей в год на каждый рубль государство добавит один рубль при доходе до 80 тысяч рублей в месяц, 0,5 рубля при доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, 0,25 рубля при доходе более 150 тысяч рублей.

Особенность механизма заключается в том, что право на периодические выплаты участники получают только через 15 лет или при достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин. Сами выплаты могут быть как пожизненными, так и срочными, при этом их срок составляет не менее десяти лет. Если размер пожизненных периодических выплат в случае их назначения составит менее 10 процентов прожиточного минимума пенсионера, гражданину будет положена единовременная выплата в размере остатка средств на счете долгосрочных сбережений, отметила эксперт.

Закон о добровольных долгосрочных сбережениях вступает в силу 1 января 2024 года.