Россиянам сообщили о росте пенсий в 2025 году. На сколько увеличатся выплаты?

Депутат Бессараб заявила об индексации пенсий на 14,75 процента в 2025 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о порядке индексации пенсий в 2025 году. По ее словам, регулярные денежные выплаты россиян будут увеличены на 14,72 процента.

Индексации произойдут с 1 апреля грядущего календарного года. Тем получателям социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до величины прожиточного минимума, доплата к выплате в обязательном порядке позволит достигнуть этого минимума. «Прожиточный минимум пенсионера будет обеспечен всем без исключения», — пообещала депутат.

Если региональный прожиточный минимум будет выше федерального значения, то бюджет региона будет осуществлять доплату — как, например, в Москве. Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, то доплата будет осуществлять из федерального бюджета Светлана Бессараб член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Как будет происходить индексация пенсий в 2025 году?

Доцент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета Фатима Ногайлиева разъяснила порядок индексации страховой и социальной пенсий в грядущем году.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Она отметила, что индексации для этих категорий пенсионеров будут самыми масштабными. Социальные пенсии и выплаты государственного пенсионного обеспечения проиндексируют на рекордные 14,5 процента. Право на социальную пенсию имеют россияне, не накопившие достаточный стаж, инвалиды, потерявшие кормильца и некоторые другие категории граждан.

Индексация страховых пенсий составит 7,3 процента — по уровню инфляции на 2024 год. Она произойдет с 1 января 2025-го.

Кроме того, Социальный фонд возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам на общих основаниях с неработающими. К пенсии на декабрь 2024-го прибавят все пропущенные индексации с 2016 года при наличии у россиянина такого права. Но сумму индексации пенсионеры получат только после завершения трудовой деятельности, уточнила юрист.

Собянин сообщил об индексации пенсий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 января 2025 года жителям столицы проиндексируют социальные выплаты на 5,5 процента. Таким образом, минимальный размер ежемесячной пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей.

Индексация также коснется многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью, и усыновителей. Кроме того, выплаты увеличат для участников Великой Отечественной войны, Героев труда, Героев Советского Союза, Героев России и некоторых других обладателей государственных наград, а также их родителей и вдов.

Проиндексированную единовременную выплату также получат долгожители и юбиляры супружеской жизни.

