Названа дата индексации пенсий военным пенсионерам

Депутат Бессараб напомнила о росте военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2025 года

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб рассказала, когда произойдет индексация пенсий военным пенсионерам. Ее слова приводит РИА Новости.

Бессараб назвала дату индексации пенсий военным пенсионерам и напомнила, что она запланирована на 1 октября 2025 года. По ее словам, выплаты вырастут на 4,5 процента. Депутат добавила, что после последнего повышения процент замещения денежного довольствия военных пенсионеров достиг 89,83 процента. Этот показатель превышает порог, соответствующий законодательству.

«Вместе с тем, по итогам роста инфляции в текущем году военные пенсии были повышены на 5,1 процента вместо запланированных 4,5 процента в бюджете», — отметила она.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2025 году повторно внесет на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. По его мнению, выплата позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны властей.