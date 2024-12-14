Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:16, 14 декабря 2024Экономика

В России предложили выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

Депутат Чернышов: в Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов заявил, что в 2025 году повторно внесет на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — отметил депутат.

Чернышов считает, что 13-я пенсия позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны властей. По его словам, пенсионеры смогут использовать дополнительные средства на празднование или личные нужды.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что часть россиян получат в декабре пенсию за январь.

С 2025 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,3 процента. Таким образом, выплата за январь уже будет больше. В этом году повышение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Всего на выплаты пенсий в 2025 году заложено 824 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о жизни семьи Асада в «тихой роскоши». На что тратил деньги свергнутый политик?

      Путин провел встречу с Назарбаевым

      Украинские активистки повредили монумент у здания ООН

      В Грузии начались выборы президента страны

      Захарова раскритиковала действия Украины после атаки на работников МАГАТЭ

      В России предложили выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

      Полицию стянули к парламенту Грузии

      Следствие раскрыло подробности по делу о хищениях на объектах Минобороны

      Суд подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации ВС России

      Раскрыт секрет формы Джейка Джилленхола

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше