В России предложили выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

Депутат Чернышов: в Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов заявил, что в 2025 году повторно внесет на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — отметил депутат.

Чернышов считает, что 13-я пенсия позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны властей. По его словам, пенсионеры смогут использовать дополнительные средства на празднование или личные нужды.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что часть россиян получат в декабре пенсию за январь.

С 2025 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,3 процента. Таким образом, выплата за январь уже будет больше. В этом году повышение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Всего на выплаты пенсий в 2025 году заложено 824 миллиарда рублей.