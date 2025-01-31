Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:48, 31 января 2025Экономика

В России проиндексируют социальные выплаты

В России с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты на 9,5%

В России с 1 февраля проиндексируют различные социальные выплаты, включая страховые пенсии, сообщил председатель Социального фонда Российской Федерации Сергей Чирков. Об этом пишет «Российская газета».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

      В России проиндексируют социальные выплаты

      Политолог прокомментировал возможность раздела Украины после СВО

      Пресс-секретарь Трампа объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в США

      Украина рассмотрит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

      Путин раскрыл детали отвода войск ВС России из-под Киева в 2022 году

      Российский «Тигр» в зоне СВО доработали в стиле «Безумного Макса»

      В России призвали создать условия для романтических отношений школьников

      Стали известны планы погибших в авиакатастрофе тренеров по фигурному катанию из России

      Шрамы, гематомы и следы насилия вдруг стали входить в моду. Как это произошло и почему это опасно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше