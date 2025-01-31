В России с 1 февраля проиндексируют различные социальные выплаты, включая страховые пенсии, сообщил председатель Социального фонда Российской Федерации Сергей Чирков. Об этом пишет «Российская газета».
Экономика
В России проиндексируют социальные выплаты
В России с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты на 9,5%
В России с 1 февраля проиндексируют различные социальные выплаты, включая страховые пенсии, сообщил председатель Социального фонда Российской Федерации Сергей Чирков. Об этом пишет «Российская газета».