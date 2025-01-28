В 2025 году россияне смогут забрать все пенсионные накопления разом. Какое условие необходимо соблюсти для этого?

Депутат Гаврилов: Россияне смогут забрать все пенсионные накопления в 2025 году

В 2025 году россияне смогут забрать все пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений больше 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат», — назвал условие парламентарий.

По его словам, в текущем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев (22,5 года). Показатель нужен для расчета ежемесячной суммы отчислений.

Например, если ваши накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рубля — как дополнение к основной пенсии

Сергей Гаврилов депутат Госдумы

Также стоит уточнить правильность учета трудового стажа, поскольку ошибки часто возникают из-за неправильного учета работодателями страховых взносов или недостающих данных о стаже, предупредил эксперт.

При начислении накоплений могут возникать ошибки или отказы, чтобы не допустить этого, депутат рекомендовал заблаговременно узнать на портале «Госуслуги» или в Соцфонде, где именно они хранятся. Если речь о негосударственном пенсионном фонде (НПФ), важно убедиться в наличии у него лицензии, это можно проверить на сайте Центрбанка.

Россиянам в феврале проиндексируют пенсии

Ранее в Госдуме рассказали, что российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2 процента от размера пенсии 2024 года. Кроме того, пожилые россияне получат увеличенную на 9,5 процентов пенсию. Речь идет о дополнительной индексации с учетом реально сложившейся инфляции по итогам минувшего года.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что с 1 февраля проиндексируют пенсии сразу нескольким категориям россиян. В частности, увеличатся размеры доплат к пенсиям работников организаций угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

В свою очередь, глава Минтруда Антон Котяков упомянул 23 января, что более 40 различных выплат и пособий будут проиндексированы в РФ на 9,5 процента. Постановления, регламентирующие эти повышения, внесены в кабмин.

В России нашлись средства на индексацию пенсий

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина. По словам парламентария, увеличение выплат затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.

В свою очередь депутат Светлана Бессараб напомнила, что пенсионеры не должны получать социальные выплаты ниже установленного в России прожиточного минимума, который для этой категории граждан в текущем году установлен на уровне 15 250 рублей в месяц.

В 2025 году все виды пенсий проходят индексацию. Страховую повысили с 1 января, социальную увеличат с 1 апреля. В 2026 году в России также запланированы две индексации. Еще две намечены на 2027-й.