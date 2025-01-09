Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 9 января 2025Экономика

Россиян предупредили о повышении пенсий с 1 февраля

Доцент Балынин: с 1 февраля пенсии вырастут у нескольких категорий россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

С 1 февраля проиндексируют пенсии сразу нескольким категориям россиян. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Российская газета».

В первую очередь речь идет о дополнительной индексации пенсий с учетом реально сложившейся инфляции по итогам минувшего года. Во-вторых, на фиксированную выплату к пенсии в двойном размере могут рассчитывать те россияне, которым в январе исполнилось 80 лет.

В-третьих, с 1 числа следующего месяца увеличатся размеры доплат к пенсиям работников организаций угольной промышленности. Каждому получателю этого пособия его пересчитают индивидуально. Балынин отметил, что право на доплату полагается тем гражданам, которые проработали в названных организациях в режиме полного рабочего дня не меньше 25 лет, либо добывая уголь и сланец, либо строя шахты.

В-четвертых, увеличатся доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Эта мера распространяется на мужчин с выслугой лет не менее 25 лет и женщин, которые отработали в этой профессии не меньше двух десятков лет.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в России в 2026 году запланированы две индексации пенсий. Еще две намечены на 2027 год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали расследование авиакатастрофы под Актау

      Американцы лишились привилегий из-за отказа платить WADA

      В Кремле ответили на вопрос об оскорблении членом ОП Алиева

      В России спрогнозировали резкое удорожание одной категории вин

      Россиянам раскрыли способы избавиться от усталости после новогодних праздников

      В России рассказали о военной обстановке в Курской области

      Россиян предупредили о повышении пенсий с 1 февраля

      Премьеру Бельгии прислали письма с токсичным порошком

      Вероятность независимости Гренландии после слов Дании оценили

      Стилист Рогов призвал носить задом наперед один предмет одежды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше