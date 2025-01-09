Россиян предупредили о повышении пенсий с 1 февраля

Доцент Балынин: с 1 февраля пенсии вырастут у нескольких категорий россиян

С 1 февраля проиндексируют пенсии сразу нескольким категориям россиян. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Российская газета».

В первую очередь речь идет о дополнительной индексации пенсий с учетом реально сложившейся инфляции по итогам минувшего года. Во-вторых, на фиксированную выплату к пенсии в двойном размере могут рассчитывать те россияне, которым в январе исполнилось 80 лет.

В-третьих, с 1 числа следующего месяца увеличатся размеры доплат к пенсиям работников организаций угольной промышленности. Каждому получателю этого пособия его пересчитают индивидуально. Балынин отметил, что право на доплату полагается тем гражданам, которые проработали в названных организациях в режиме полного рабочего дня не меньше 25 лет, либо добывая уголь и сланец, либо строя шахты.

В-четвертых, увеличатся доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Эта мера распространяется на мужчин с выслугой лет не менее 25 лет и женщин, которые отработали в этой профессии не меньше двух десятков лет.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в России в 2026 году запланированы две индексации пенсий. Еще две намечены на 2027 год.