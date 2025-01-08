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03:29, 8 января 2025Экономика

В Госдуме анонсировали индексации пенсий в 2026 и 2027 годах

Депутат Чаплин анонсировал индексации пенсий в 2026 и 2027 годах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил РИА Новости, что в России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий и еще две — в 2027 году.

По его словам, в планируется провести две индексации пенсий, на 4,5 процента с 1 февраля и 5,5 процента с 1 апреля, а в 2027 году — на 4 процента с 1 февраля и 4,1 процента с 1 апреля.

Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2025 году планирует повторно внести на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. По его мнению, выплата позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны властей.

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