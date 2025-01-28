Россиянам назвали способ забрать все пенсионные накопления разом

Депутат ГД Гаврилов: Пенсионные накопления можно забрать все разом в 2025 году

В 2025 году россияне смогут забрать все пенсионные накопления разом, если сумма не превышает 412 тысяч рублей. Об этом способе рассказал депутат Госдумы (ГД) Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

«Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений больше 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат», — назвал условие парламентарий.

По его словам, в текущем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев (22,5 года). Показатель нужен для расчета ежемесячной суммы отчислений.

«Например, если ваши накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рубля — как дополнение к основной пенсии», — пояснил Гаврпилов.