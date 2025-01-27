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17:40, 27 января 2025Экономика

Появилась памятка для расчета пенсии по новому размеру пенсионного балла

РБК опубликовало памятку для расчета пенсии по новому размеру пенсионного балла
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Издание РБК опубликовало памятку для расчета пенсии по новому размеру пенсионного балла. В ней подробно объясняется формула расчета страховых социальных выплат по старости (СП) и учитывается стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК).

Для расчета вышеуказанной соцвыплат нужно будет умножить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, начисляется за каждый год трудового стажа и за прочую социальную деятельность) на стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости. В 2025 году с учетом индексации по фактической инфляции стоимость коэффициента составит 145,69 рубля.

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К полученной сумме потом необходимо будет прибавить фиксированную выплату к страховой пенсии. С января 2025-го последняя проиндексирована до 8907,7 рубля, уточняется в памятке. В результате по этой схеме любой желающий пенсионер сможет вычислить размер причитающейся ему страховой пенсии. В качестве примера в материале приводится пример расчета подобных соцвыплат гражданину с накопленными 50 пенсионными баллами. При таком раскладе ему будет положена пенсия в размере 16192,2 рубля.

С 2025 года в России увеличили на 9,5 процента размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента. Первые доплаты с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года, как ожидается, произойдут в феврале. Президент РФ Владимир Путин также поручил правительству предусмотреть возможность дополнительной индексации выплаты для военных пенсионеров.

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