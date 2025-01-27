Появилась памятка для расчета пенсии по новому размеру пенсионного балла

РБК опубликовало памятку для расчета пенсии по новому размеру пенсионного балла

Издание РБК опубликовало памятку для расчета пенсии по новому размеру пенсионного балла. В ней подробно объясняется формула расчета страховых социальных выплат по старости (СП) и учитывается стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК).

Для расчета вышеуказанной соцвыплат нужно будет умножить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, начисляется за каждый год трудового стажа и за прочую социальную деятельность) на стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости. В 2025 году с учетом индексации по фактической инфляции стоимость коэффициента составит 145,69 рубля.

К полученной сумме потом необходимо будет прибавить фиксированную выплату к страховой пенсии. С января 2025-го последняя проиндексирована до 8907,7 рубля, уточняется в памятке. В результате по этой схеме любой желающий пенсионер сможет вычислить размер причитающейся ему страховой пенсии. В качестве примера в материале приводится пример расчета подобных соцвыплат гражданину с накопленными 50 пенсионными баллами. При таком раскладе ему будет положена пенсия в размере 16192,2 рубля.

С 2025 года в России увеличили на 9,5 процента размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента. Первые доплаты с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года, как ожидается, произойдут в феврале. Президент РФ Владимир Путин также поручил правительству предусмотреть возможность дополнительной индексации выплаты для военных пенсионеров.