Путин поручил проиндексировать пенсии в России к февралю. Кого коснутся изменения?

Путин заявил о скорой индексации пенсий с учетом фактической инфляции

Президент России Владимир Путин объявил о скорой индексации пенсий в стране. Он поручил правительству заняться этим вопросом и проиндексировать пенсии с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года.

Так, индексация коснется страховых и военных пенсий. Как отметил президент, их должны повысить на 9,5 процента. Также для военных Путин предложил провести дополнительную индексацию

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно — по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», — заявил Путин.

К настоящему времени выплаты для работающих и неработающих пенсионеров в стране были увеличены на 7,3 процента.

Россиянам назвали срок выплаты проиндексированных пенсий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, когда гражданам ожидать выплаты. По ее словам, проиндексированные на 9,5 процента пенсии россияне начнут получать уже в феврале вместе с доплатой за январь.

Правительство обязано принять решение о доиндексации пенсий до 1 февраля. Росстат установил уровень инфляции в размере 9,5 процента, а пенсии с 1 января проиндексированы только на 7,3. Значит, нужна индексация еще в размере 2,2 процента Светлана Бессараб депутат Госдумы

Кроме того, правительство возместит пенсионерам разницу в выплате, которую они получили в январе, чтобы размер этих пенсий тоже был увеличен на 9,5 процента.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Кроме того, проиндексированы будут и другие социальные выплаты по уровню фактической инфляции. Что касается военных пенсий, они будут увеличены 1 октября. Но хочу напомнить, что в прошлом году уровень инфляции составил 4,5 процента, а индексация составила 5,1 процента», — отметила Бессараб.

В 2025 году пенсии проиндексировали на 7,3 процента

С 1 января в России также увеличили ряд социальных выплат, таких как пособия по нетрудоспособности, по беременности и родам, по безработице, а также пособие по воспитанию ребенка до 17 лет. Как сообщала Бессараб, другие выплаты будут увеличены в феврале, апреле и октябре текущего года.

«1 января была проиндексирована страховая пенсия и социальные гарантии, которые зависят от минимального размера оплаты труда. С 1 февраля на 7,3 процента будут повышаться материнский и семейный капитал и ряд других выплат», — сообщила депутат.

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Также с 1 апреля ожидается индексация социальной пенсии. Военная пенсия, которую проиндексируют с 1 октября, увеличится на 4,5 процента.

По словам Бессараб, в стране почти не осталось гарантий и льгот, которые не индексируются. «Раньше так можно было сказать про соцгарантии по уходу за инвалидами, но теперь растут даже они», — отметила она.