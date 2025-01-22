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18:12, 22 января 2025Экономика

Россиянам назвали срок выплаты проиндексированных пенсий

Депутат Бессараб: Россияне получат проиндексированные пенсии в феврале
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россияне получат проиндексированные на 9,5 процента пенсии уже в феврале, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. При этом политик уточнила, что также будет произведена доплата повышенных пенсий за январь.

«Правительство обязано принять решение по доиндексации пенсий до 1 февраля. Росстат установил уровень инфляции в размере 9,5 процента, а пенсии с 1 января проиндексированы только на 7,3. Значит, нужна индексация еще в размере 2,2 процента», — объяснила депутат.

Также, по ее словам, потребуется возместить разницу в выплате, которую российские пенсионеры получили в январе, чтобы размер этих пенсий тоже был увеличен на 9,5 процента.

«Кроме того, проиндексированы будут и другие социальные выплаты по уровню фактической инфляции. Что касается военных пенсий, они будут увеличены 1 октября. Но хочу напомнить, что в прошлом году уровень инфляции составил 4,5 процента, а индексация составила 5,1 процента», — напомнила Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5 процента с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Как ожидается, соответствующие доплаты произойдут в феврале 2025 года.

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