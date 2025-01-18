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07:01, 18 января 2025Россия

Россиянам рассказали о сроках увеличения социальных выплат и пенсий

 Депутат Бессараб: соцвыплаты для россиян будут увеличиваться в течение года
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ряд социальных выплат и страховая пенсия уже были проиндексированы с 1 января, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Другие выплаты, по ее словам, будут увеличены в феврале, апреле и октябре 2025 года.

«1 января была проиндексирована страховая пенсия и социальные гарантии, которые зависят от минимального размера оплаты труда. Это пособия по нетрудоспособности по беременности и родам, по безработице, пособие по воспитанию ребенка до 17 лет, — рассказала политик. — С 1 февраля на 7,3 процента будут повышаться материнский и семейный капитал и ряд других выплат».

С 1 апреля, по словам Бессараб, увеличится также и социальная пенсия, а с 1 октября военная пенсия вырастет на порядка 4,5 процента.

«У нас почти нет гарантий и льгот, которые не индексируются. Раньше так можно было сказать про соцгарантии по уходу за инвалидами, но теперь растут даже они», — добавила депутат.

Ранее сенатор Ольга Епифанова предупредила, что россияне могут лишиться пенсии при переезде в другую страну, если своевременно не предупредят о своем намерении представителей Социального фонда. Соответствующее заявление можно подать в любое отделение организации или через доверенное лицо.

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