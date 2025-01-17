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09:01, 17 января 2025Экономика

Россиян предупредили о риске лишиться пенсии при одном условии

Сенатор Епифанова: Россияне могут лишиться пенсии при смене гражданства
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россияне могут лишиться пенсии при смене гражданства, если своевременно не предупредят о своем намерении представителей Социального фонда (Соцфонда). Об этом заявила сенатор РФ Ольга Епифанова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Сенатор напомнила, что россияне должны предупредить Соцфонд за месяц до переезда в другую страну ради сохранения социальных выплат. Соответствующее заявление можно подать в любое отделение организации или через доверенное лицо. Если этого не сделать, гражданин рискует лишиться права на получение пенсии в РФ, предупредила Епифанова.

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