Россиян предупредили о риске лишиться пенсии при одном условии

Сенатор Епифанова: Россияне могут лишиться пенсии при смене гражданства

Россияне могут лишиться пенсии при смене гражданства, если своевременно не предупредят о своем намерении представителей Социального фонда (Соцфонда). Об этом заявила сенатор РФ Ольга Епифанова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Сенатор напомнила, что россияне должны предупредить Соцфонд за месяц до переезда в другую страну ради сохранения социальных выплат. Соответствующее заявление можно подать в любое отделение организации или через доверенное лицо. Если этого не сделать, гражданин рискует лишиться права на получение пенсии в РФ, предупредила Епифанова.