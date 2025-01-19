В Госдуме заявили о готовности бюджета к доиндексации пенсий россиянам. На сколько увеличат выплаты?

В Госдуме заявили о готовности бюджета России к дополнительной индексации пенсий

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина в разговоре с РИА Новости.

Правительство может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год. Уточняется, что показатель дополнительного повышения составит 2,22 процента.

По словам Стенякиной, индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.

В 2025 году пенсии проиндексировали на 7,3 процента

1 января была проиндексирована страховая пенсия и социальные гарантии, которые зависят от минимального размера оплаты труда. Об этом рассказывала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам политика, в их числе — пособия по нетрудоспособности по беременности и родам, по безработице, пособие по воспитанию ребенка до 17 лет.

С 1 февраля на 7,3 процента будут повышаться материнский и семейный капитал и ряд других выплат Светлана Бессараб депутат Госдумы

Кроме того, с 1 апреля увеличится также и социальная пенсия, а с 1 октября военная пенсия вырастет на порядка 4,5 процента.

У нас почти нет гарантий и льгот, которые не индексируются. Раньше так можно было сказать про соцгарантии по уходу за инвалидами, но теперь растут даже они Светлана Бессараб депутат Госдумы

Москвичам также проиндексировали социальные выплаты

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что москвичам с 1 января 2025 года на 5,5 процента проиндексировали социальные выплаты. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой составил 25 850 рублей в месяц.

Среди прочего индексация коснулась многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью, и усыновителей. Помимо этого, выплаты увеличили для участников Великой Отечественной войны и Героям труда. Также индексация затронула юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше и другие льготные категории граждан.

Действующий в России механизм индексации пенсий раскритиковали

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркнул, что нынешние параметры индексаций пенсий, предусмотренные российским законодательством, не приводят к росту доходов пенсионеров.

Специалист уточнил, что текущие нормы законодательства предусматривают индексацию пенсий только в следующем году с учетом инфляции за предыдущий. В то же время потребительские цены в России растут на регулярной основе.

По его мнению, это обстоятельство в итоге приводит к «подъеданию» пенсий и других социальных выплат, «что называется, здесь и сейчас», посетовал Сафонов.

Также он добавил, что одни из основных видов трат российских пенсионеров — расходы на лекарства, жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) и продукты питания. Все эти категории в России стабильно дорожают, а индексация пенсий в этом плане запаздывает. В результате доходы пенсионеров снижаются, заключил аналитик.