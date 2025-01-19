Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 19 января 2025Россия

В Госдуме заявили о готовности бюджета к доиндексации пенсий россиянам. На сколько увеличат выплаты?

В Госдуме заявили о готовности бюджета России к дополнительной индексации пенсий
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина в разговоре с РИА Новости.

Правительство может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год. Уточняется, что показатель дополнительного повышения составит 2,22 процента.

По словам Стенякиной, индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.

В 2025 году пенсии проиндексировали на 7,3 процента

1 января была проиндексирована страховая пенсия и социальные гарантии, которые зависят от минимального размера оплаты труда. Об этом рассказывала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Материалы по теме:
Субсидия на оплату ЖКУ в 2025 году: кому положена и как получить
Субсидия на оплату ЖКУ в 2025 году:кому положена и как получить
17 января 2025
Пенсия по потере кормильца в 2025 году: как оформить и получить
Пенсия по потере кормильца в 2025 году:как оформить и получить
17 января 2025

По словам политика, в их числе — пособия по нетрудоспособности по беременности и родам, по безработице, пособие по воспитанию ребенка до 17 лет.

С 1 февраля на 7,3 процента будут повышаться материнский и семейный капитал и ряд других выплат

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Кроме того, с 1 апреля увеличится также и социальная пенсия, а с 1 октября военная пенсия вырастет на порядка 4,5 процента.

У нас почти нет гарантий и льгот, которые не индексируются. Раньше так можно было сказать про соцгарантии по уходу за инвалидами, но теперь растут даже они

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Москвичам также проиндексировали социальные выплаты

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что москвичам с 1 января 2025 года на 5,5 процента проиндексировали социальные выплаты. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой составил 25 850 рублей в месяц.

Материалы по теме:
МРОТ в Москве в 2025 году: сумма, как вырос, чем отличается от прожиточного минимума
МРОТ в Москве в 2025 году:сумма, как вырос, чем отличается от прожиточного минимума
17 января 2025
Доплаты к пенсии после 80 лет в 2025 году: размер, как оформить, кому положены
Доплаты к пенсии после 80 лет в 2025 году:размер, как оформить, кому положены
13 января 2025

Среди прочего индексация коснулась многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью, и усыновителей. Помимо этого, выплаты увеличили для участников Великой Отечественной войны и Героям труда. Также индексация затронула юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше и другие льготные категории граждан.

Действующий в России механизм индексации пенсий раскритиковали

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркнул, что нынешние параметры индексаций пенсий, предусмотренные российским законодательством, не приводят к росту доходов пенсионеров.

Специалист уточнил, что текущие нормы законодательства предусматривают индексацию пенсий только в следующем году с учетом инфляции за предыдущий. В то же время потребительские цены в России растут на регулярной основе.

Материалы по теме:
Индексация социальных выплат, повышение МРОТ и новые штрафы. Главные изменения в России с 1 января 2025 года
Индексация социальных выплат, повышение МРОТ и новые штрафы.Главные изменения в России с 1 января 2025 года
29 декабря 2024
Социальная пенсия в России в 2025 году: кто имеет право на выплату и каков ее размер после индексации в апреле
Социальная пенсия в России в 2025 году:кто имеет право на выплату и каков ее размер после индексации в апреле
13 января 2025

По его мнению, это обстоятельство в итоге приводит к «подъеданию» пенсий и других социальных выплат, «что называется, здесь и сейчас», посетовал Сафонов.

Также он добавил, что одни из основных видов трат российских пенсионеров — расходы на лекарства, жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) и продукты питания. Все эти категории в России стабильно дорожают, а индексация пенсий в этом плане запаздывает. В результате доходы пенсионеров снижаются, заключил аналитик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме заявили о готовности бюджета к доиндексации пенсий россиянам. На сколько увеличат выплаты?

      Поставки российских фруктов и овощей в ЕС рухнули

      Задержанная за коррупцию подмосковная чиновница признала вину

      Брат Нурмагомедова проиграл в бою за титул чемпиона UFC

      Махачев в рекордный раз защитил чемпионский пояс UFC

      Иностранные права части живужих в России людей станут недействительными

      Трамп прибыл в Вашингтон

      ПВО сбила беспилотники в двух российских регионах

      TikTok перестал работать в США

      В Британии назвали возможные сроки урегулирования конфликта на Украине при Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше