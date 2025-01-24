Российским пенсионерам рассказали о компенсационной доплате

Депутат Чаплин: Пенсионеры получат компенсационную доплату за январь в феврале

Российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2 процента от размера пенсии 2024 года. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он также напомнил, что пенсионеры получат увеличенную на 9,5 процентов пенсию. Кроме того, дополнительная индексация коснется выплат для военных пенсионеров. Как пояснил Чаплин, данные меры направлены на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и их покупательной способности с учетом экономических реалий.

Ранее Никита Чаплин сообщил, что социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75 процента с апреля 2025 года. По его словам, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.

Также доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 1 февраля проиндексируют пенсии сразу нескольким категориям россиян.