Раскрыт размер индексации социальных пенсий

Депутат Чаплин: Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75 процента с апреля 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75 процента», — сказал Чаплин. По его словам, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что с 1 февраля проиндексируют пенсии сразу нескольким категориям россиян. В первую очередь речь идет о дополнительной индексации пенсий с учетом реально сложившейся инфляции по итогам минувшего года. Во-вторых, на фиксированную выплату к пенсии в двойном размере могут рассчитывать те россияне, которым в январе исполнилось 80 лет.