В Госдуме заявили о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий россиянам

Депутат ГД Стенякина: Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.

Правительство, помимо индексации на 7,3 процента, может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год. Отмечается, что показатель дополнительного повышения составит 2,22 процента.

По словам Стенякиной, индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.

Ранее член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что пенсионеры не должны получать социальные выплаты ниже установленного в России прожиточного минимума, который для этой категории граждан в текущем году установлен на уровне 15 250 рублей в месяц.