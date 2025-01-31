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07:03, 31 января 2025Экономика

Россиянам рассказали об увеличении размера средней пенсии после индексации

Эксперт Ляшок: Размер средней пенсии увеличится на 2,1 тысячи рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России размер средней пенсии увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам 2024 года. Об этом заявил старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, пишет РИА Новости.

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3 процента, как предполагалось, а 9,5 процента. В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24550 рублей, а не 24059 рублей, как предполагалось ранее», — отметил эксперт.

Как уточнил Ляшок, в конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей. Соответственно, рост составит порядка 2100 рублей. Для учета недоиндексации пенсий в январе, в феврале пенсионерам сделают специальную доплату, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля будут проиндексированы на 9,5 процента различные социальные выплаты, включая страховые пенсии. Так, все пенсионеры, а это 39 миллионов человек, получат эту сумму вместе с февральской пенсией с учетом доплаты за январь.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости в сжатые сроки повысить страховые и военные пенсии на 9,5 процента. Кабмину он поручил «принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий».

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