Россиянам рассказали об увеличении размера средней пенсии после индексации

Эксперт Ляшок: Размер средней пенсии увеличится на 2,1 тысячи рублей

В России размер средней пенсии увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам 2024 года. Об этом заявил старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, пишет РИА Новости.

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3 процента, как предполагалось, а 9,5 процента. В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24550 рублей, а не 24059 рублей, как предполагалось ранее», — отметил эксперт.

Как уточнил Ляшок, в конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей. Соответственно, рост составит порядка 2100 рублей. Для учета недоиндексации пенсий в январе, в феврале пенсионерам сделают специальную доплату, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля будут проиндексированы на 9,5 процента различные социальные выплаты, включая страховые пенсии. Так, все пенсионеры, а это 39 миллионов человек, получат эту сумму вместе с февральской пенсией с учетом доплаты за январь.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости в сжатые сроки повысить страховые и военные пенсии на 9,5 процента. Кабмину он поручил «принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий».