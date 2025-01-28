Часть россиян получит почти 50 тысяч рублей пенсии в феврале

Доцент Балынин: Отметившие 80 лет в декабре россияне получат бонус к пенсии

Россияне, которые в декабре отметили 80-летие, в феврале получат бонус к пенсии, а полная сумма выплат составит почти 50 тысяч рублей. Об этом в разговоре с «Российской газетой» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В декабре 2024 года страховая пенсия такого гражданина составляла 35 750 рублей. В январе она выросла на 7,3 процента и достигла 38 359,75 рубля. К ней была начислена удвоенная фиксированная выплата в размере 8728,73 рубля и дополнительная выплата в размере 1287,60 рубля», — подсчитал эксперт. В результате люди, достигшие в декабре 2024 года 80 лет, получат уже за январь 48 376,08 рубля.

Далее в феврале будет проведена доиндексация, в результате вырастет и сама пенсия, и выплаты к ней. Так, удвоенная фиксированная выплата будет равна 8907,70 рубля, допвыплата — 1314 рублей. Общая сумма, которая с этих пор будет начисляться гражданам каждый месяц, составит 49 367,95 рублей.