Мишустин рассказал депутатам о новой форме индексации пенсий

Премьер Мишустин рассказал в Госдуме о двухэтапной индексации пенсий с 2026 года

Во время выступления в Госдуме с докладом о работе правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал депутатам о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года, передает РИА Новости.

Такой формат закреплен в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступили в силу в текущем году, а известно о нем стало еще в 2022 году.

Он предусматривает повышение с 1 февраля по прогнозируемому уровню инфляции, а с 1 апреля — по уровню роста доходов Социального фонда, получившего функции Пенсионного фонда с 2023 года.

Также Мишустин сообщил об индексации с 1 апреля социальных пенсий более чем на 14,5 процента, о чем в феврале уже говорил министр труда Антон Котяков. Тогда он указывал, что на эти цели в бюджете предусмотрены 85 миллиардов рублей.