Соцфонд назвал три условия для назначения пенсии

Соцфонд: Для назначения пенсии нужно 15 лет стажа и 30 коэффициентов

В Социальном фонде России рассказали, что для назначения страховой пенсии гражданину необходимо соблюсти три условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Так, претендующий на назначение пенсии гражданин должен достичь установленного возраста для выхода на пенсию — для мужчин это 64 года и старше, для женщин — 59 лет и старше.

«Минимальный страховой стаж, необходимый для возникновения права на страховую пенсию по старости, составляет 15 лет», — отмечает агентство. Кроме того, необходимо иметь минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Агентство напоминает, что в 2025 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.

Ранее депутат Светлана Бессараб напомнила, что граждан, которые обходят Соцфонд стороной, ждут неприятные последствия — в будущем они смогут рассчитывать только на социальную пенсию, размер которой лишь немного выше прожиточного минимума.