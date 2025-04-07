Избегающим Соцфонда самозанятым напомнили о неприятных последствиях

Депутат Бессараб: Больше 4 миллионов самозанятых не заботятся о будущей пенсии

Те самозанятые россияне, которые обходят Социальный фонд десятой дорогой, в будущем могут надеяться лишь на социальную пенсию. Об этом предупредила член Комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее процитировало издание «Ридус».

Она напомнила, что в России насчитывается около 11,5 миллионов самозанятых. Семь миллионов не только ведут какую-то частную деятельность, но и состоят в трудовых отношениях с тем или иным предприятием. Страховые взносы за них платят работодатели. Кроме того, ещё 55 тысяч самозанятых занимаются пенсионными взносами самостоятельно.

«Все остальные самозанятые никаких взносов не платят», — констатировала парламентарий.

В связи с этим, она посоветовала самозанятым подумать о пенсии заранее и напомнила, что размер социальной пенсии лишь немного выше прожиточного минимума.

Ранее Министерство экономического развития РФ подсчитали, что доля экономически неактивных самозанятых в стране достигла примерно 30 процентов.