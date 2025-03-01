С 1 марта в России выросли пенсии и пособия

С 1 марта 2025 года у некоторых россиян выросли пенсии и социальные выплаты, соответствующий закон вступил в силу. В беседе с Life.ru юрист Елена Кузнецова разъясняла, кого именно это коснется.

В частности, речь идет о военных пенсионерах: уже в марте они получат проиндексированные выплаты. В октябре прошлого года военные пенсии выросли на 5,1 процента, но общий размер инфляции составил 9,5 процента. Сейчас решено сделать дополнительную индексацию на 4,4 процента. Это также касается пожарных, полицейских, судебных приставов, сотрудников ФСИН и жен военных.

Кроме того, с 1 марта выросло пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия. Увеличится оно до размера регионального прожиточного минимума.

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 14,75 процента. Как говорил министр труда Антон Котяков, это коснется 4,2 миллиона человек. Согласно подсчетам Минтруда, такие пенсии получают участники Великой отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей и другие.