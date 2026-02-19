Реклама

12:47, 19 февраля 2026Силовые структуры

Российская полиция оказалась за гранью своих возможностей

Колокольцев: Проблема некомплекта личного состава МВД РФ стала более масштабной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Личный состав МВД России работает на пределе своих возможностей из-за проблемы кадрового дефицита. Об этом заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме, передает РИА Новости.

Он указал, что полиция оказалась даже за гранью своих возможностей в связи с увеличившейся нагрузкой. В 2025 году со службы уволилось 80 тысяч человек, что на семь процентов больше по сравнению с прежним периодом. Людей уходит больше, чем поступает на службу, констатировал глава МВД.

Одна из причин массового оттока сотрудников кроется в низкой зарплате. В Москве доход рядового полицейского и оперуполномоченного первого года службы не превышает 86 тысяч рублей в месяц — это в два раза ниже средней зарплаты в столице, указал Колокольцев.

В 2024 году некомплект личного состава МВД России приблизился к 20 процентам. В некоторых отделениях в российских регионах вместо 12 оперативников могут работать всего четыре, а участковых из 40 может быть шесть, отмечал заместитель главы ведомства Владимир Кубышко.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по решению проблемы кадрового обеспечения в системе МВД.

