В МВД раскрыли размер некомплекта личного состава

Замглавы МВД Кубышко назвал некомплект личного состава огромным

Нехватка личного состава в Министерстве внутренних дел (МВД) России огромна. Об этом заявил заместитель главы ведомства Владимир Кубышко, пишет ТАСС.

Он рассказал, что в некоторых отделениях в российских регионах вместо 12 оперативников могут работать всего четыре, а участковых из 40 может быть шесть. Однако все они выполняют свои задачи самоотверженно, подчеркнул Кубышко. «Все понимают, в каком положении находится наша страна», — отметил замглавы МВД России.

Кубышко также заявил, что зарплата полицейских могла бы быть больше, но из-за «известных социально-экономических причин» и проведения специальной военной операции пока значительно повысить ее не могут.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы.