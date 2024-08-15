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13:41, 15 августа 2024Силовые структуры

В МВД раскрыли размер некомплекта личного состава

Замглавы МВД Кубышко назвал некомплект личного состава огромным

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Нехватка личного состава в Министерстве внутренних дел (МВД) России огромна. Об этом заявил заместитель главы ведомства Владимир Кубышко, пишет ТАСС.

Он рассказал, что в некоторых отделениях в российских регионах вместо 12 оперативников могут работать всего четыре, а участковых из 40 может быть шесть. Однако все они выполняют свои задачи самоотверженно, подчеркнул Кубышко. «Все понимают, в каком положении находится наша страна», — отметил замглавы МВД России.

Кубышко также заявил, что зарплата полицейских могла бы быть больше, но из-за «известных социально-экономических причин» и проведения специальной военной операции пока значительно повысить ее не могут.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы.

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      Варвара Митина
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