Из живота кошки вытащили 26 резинок для волос

В США из живота шестилетней кошки вытащили 26 резинок для волос

В США сотрудники приюта спасли шестилетнюю кошку по кличке Миднайт, проглотившую множество резинок для волос. Об этом пишет People.

Миднайт привезли к ветеринарам HALO No-Kill Rescue Shelter на усыпление. Хозяева объяснили, что кошка физически не могла испражняться, из-за чего оказалась на грани смерти. Ветеринары решили понять, что именно произошло, и нашли внутри животного 26 резинок для волос.

Неперевариваемые предметы и закупорили кишечник кошки. Врачи успешно вытащили их из живота Миднайт. Сейчас она постепенно восстанавливается. У нее уже появился аппетит.

Сотрудники приюта поделились этой историей в социальных сетях и призвали владельцев кошек быть более внимательными. «Эта милая девочка чуть не погибла, — написали они. — Но оказалась одной из счастливчиков».

В комментариях под постом приюта кто-то вспомнил похожую историю, случившуюся с его кошкой. По ночам она ела человеческие волосы, и те забили ее кишечник. Другой комментатор рассказал, что его питомец однажды проглотил кусок ткани.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре комодский варан (комодский дракон) по кличке Марио проглотил две плюшевые игрушки и оказался на ветеринарном столе. Ветеринару пришлось залезать в его глотку рукой, чтобы вытащить все инородные предметы.

