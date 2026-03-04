Реклама

Из жизни
14:39, 4 марта 2026Из жизни

Ветеринар залез в глотку дракона и вытащил из желудка две плюшевые игрушки

В Сингапуре ветеринар рукой вытащил из желудка варана две плюшевые игрушки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре комодский варан (комодский дракон) по кличке Марио проглотил две плюшевые игрушки и оказался на ветеринарном столе. Об этом пишет People.

Сотрудники зоопарка, в котором живет Марио, рассказали, что варан напал на игрушечных животных из-за макак. Приматы нашли запечатанный пакет с игрушками, разорвали его и разбросали содержимое по вольеру варана. Резкие движения привлекли внимание Марио, и он инстинктивно набросился на игрушки.

Ветеринары следили за состоянием рептилии и, когда через сутки она не отрыгнула предметы, забрали ее. Сначала они пытались извлечь игрушки из желудка варана эндоскопически, однако после полутора часов тщетных попыток решили попробовать другой способ. Один из ветеринаров просто залез в глотку дракона рукой и вытащил инородные предметы.

На следующий день Марио уже нормально ел и испражнялся. Ветеринарам не пришлось делать ему дополнительную операцию.

Ранее сообщалось, что в будущем смотрители отберут плюшевую игрушку у детеныша японской макаки по кличке Панч, которая заменила ему мать. Недавно ему исполнилось шесть месяцев, а с этого возраста детеныши японских макак начинают отходить от матери.

