Установлен подозреваемый по делу о расправе над участником «Дома-2» Дмитрием Лукиным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным канала, Станислав Берестовой, который является сценаристом сериалов на федеральных каналах и бывшим участником одной из команд КВН, проходит подозреваемым по уголовному делу. После расправы над Дмитрием Лукиным он попал в реанимационное отделение больницы с переломами на лице, порезами рук, ушибами и ссадинами. В медицинское учреждение его доставили сотрудники полиции.
При оформлении он потерял сознание, и его подключили к ИВЛ. Анализ крови показал наличие алкоголя в организме.
14 апреля Лукина обнаружили в московской квартире. Судмедэксперты насчитали более 50 колото-резаных ударов на его теле.
По версии следствия, у Лукина возник конфликт со знакомым, после которого тот нанес ему ножевые ранения. Подозреваемый находится в больнице.
Ранее сообщалось, что участника «Дома-2» нашли без признаков жизни.