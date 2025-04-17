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17:24, 17 апреля 2025Силовые структуры

Установлен подозреваемый по делу о расправе над участником «Дома-2»

В убийстве участника «Дома-2» Лукина подозревается сценарист Берестовой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Установлен подозреваемый по делу о расправе над участником «Дома-2» Дмитрием Лукиным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным канала, Станислав Берестовой, который является сценаристом сериалов на федеральных каналах и бывшим участником одной из команд КВН, проходит подозреваемым по уголовному делу. После расправы над Дмитрием Лукиным он попал в реанимационное отделение больницы с переломами на лице, порезами рук, ушибами и ссадинами. В медицинское учреждение его доставили сотрудники полиции.

При оформлении он потерял сознание, и его подключили к ИВЛ. Анализ крови показал наличие алкоголя в организме.

14 апреля Лукина обнаружили в московской квартире. Судмедэксперты насчитали более 50 колото-резаных ударов на его теле.

По версии следствия, у Лукина возник конфликт со знакомым, после которого тот нанес ему ножевые ранения. Подозреваемый находится в больнице.

Ранее сообщалось, что участника «Дома-2» нашли без признаков жизни.

ЖЗЛ
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