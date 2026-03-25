Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 25 марта 2026

Появились подробности о расправе над участником «Дома-2» в его московской квартире

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Лукин. Кадр: Телестройка / YouTube

Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего москвича, обвиняемого в расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Речь идет о сценаристе Станиславе Берестовом, который нанес множественные ранения кухонным ножом участнику телепроекта «Дом-2» 33-летнему Дмитрию Лукину, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Дело направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

По данным следствия, в ночь на 14 апреля 2025 года сценарист гостил у знакомого в квартире жилого дома на Щелковском шоссе. Мужчины распивали спиртные напитки и поругались. Гость схватил нож и нанес хозяину более 50 колото-резаных ран шеи, груди, живота, спины и рук. Лукин не выжил.

Берестовой после расправы попал в реанимационное отделение больницы с переломами на лице, порезами рук, ушибами и ссадинами. Он потерял сознание, и его подключили к ИВЛ.

Берестовой был сценаристом сериалов на федеральных каналах и бывшим участником одной из команд КВН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok