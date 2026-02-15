Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:21, 15 февраля 2026Бывший СССР

На Украине при попытке бегства из страны задержали бывшего министра энергетики

Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали при попытке сбежать
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Герман Галущенко

Герман Галущенко. Фото: Annegret Hilse / Reuters

На Украине при попытке бегства из страны задержан бывший министр энергетики Герман Галущенко. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, такая практика наблюдается среди всех участников, которые фигурируют в коррупционном скандале.

19 ноября занимавший должность главы Минюста Украины Герман Галущенко был отправлен в отставку после коррупционного скандала. Сообщалось, что в ходе голосования ни один из депутатов Рады не проголосовал против и не воздержался.

Во время голосования в Раде Галущенко назвали топ-коррупционером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на заявление Рютте о победе НАТО в войне с Россией

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    Австрийского прыгуна с трамплина дисквалифицировали на Олимпиаде из-за размера обуви

    На Украине при попытке бегства из страны задержали бывшего министра энергетики

    Стоимость покупки Эпштейном особняка у бывшего главы Victoria’s Secret была 20 долларов

    Композитор Рыбников отсудил за песню «Буратино» три миллиона рублей

    Российская тревел-блогерша назвала самые небезопасные блюда в отелях

    МВД раскрыло личность жестоко избившего двух женщин в храме россиянина

    Зеленский встретился с премьер-министром Северной Македонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok