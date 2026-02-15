На Украине при попытке бегства из страны задержали бывшего министра энергетики

На Украине при попытке бегства из страны задержан бывший министр энергетики Герман Галущенко. Об этом сообщает «Украинская правда».
По данным издания, такая практика наблюдается среди всех участников, которые фигурируют в коррупционном скандале.
19 ноября занимавший должность главы Минюста Украины Герман Галущенко был отправлен в отставку после коррупционного скандала. Сообщалось, что в ходе голосования ни один из депутатов Рады не проголосовал против и не воздержался.
Во время голосования в Раде Галущенко назвали топ-коррупционером.