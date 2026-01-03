Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:16, 3 января 2026Бывший СССР

Стали известны кандидаты на пост министра юстиции Украины

Депутат Рады Железняк: Пост министра юстиции могут занять Маслов или Мудрая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Пост министра юстиции Украины могут занять глава комитета Верховной Рады Денис Маслов или замглавы офиса президента страны Ирина Мудрая. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пока сохраняется интрига вокруг назначения нового министра. «12 января на интеллектуальном заседании фракции "Слуга народа" сойдутся за должность министра: Денис Маслов, председатель правового комитета ВРУ. Ирина Мудрая, заместитель по правовым вопросам главы офиса президента. В результате останется только один», — написал политик.

19 ноября занимавший должность главы Минюста Украины Герман Галущенко был отправлен в отставку после коррупционного скандала. Сообщалось, что в ходе голосования ни один из депутатов Рады не проголосовал против и не воздержался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Украинский военачальник выступил против одной задумки Зеленского

    Военный аналитик рассказал о предательстве в окружении Мадуро

    Вице-президент Венесуэлы обратилась к гражданам после атаки США

    В ЕС назвали действия США в Венесуэле государственным терроризмом

    В Раде раскрыли причину назначения Буданова на пост главы офиса Зеленского

    В Венесуэле заявили об атаке США на спящих мирных людей

    Стали известны кандидаты на пост министра юстиции Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok