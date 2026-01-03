Стали известны кандидаты на пост министра юстиции Украины

Депутат Рады Железняк: Пост министра юстиции могут занять Маслов или Мудрая

Пост министра юстиции Украины могут занять глава комитета Верховной Рады Денис Маслов или замглавы офиса президента страны Ирина Мудрая. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пока сохраняется интрига вокруг назначения нового министра. «12 января на интеллектуальном заседании фракции "Слуга народа" сойдутся за должность министра: Денис Маслов, председатель правового комитета ВРУ. Ирина Мудрая, заместитель по правовым вопросам главы офиса президента. В результате останется только один», — написал политик.

19 ноября занимавший должность главы Минюста Украины Герман Галущенко был отправлен в отставку после коррупционного скандала. Сообщалось, что в ходе голосования ни один из депутатов Рады не проголосовал против и не воздержался.