Россиянка провалилась в колодец в отеле Африки и сломала обе ноги

Россиянка провалилась в незакрытый колодец в отеле Занзибара и сломала ноги

Российская туристка провалилась в незакрытый технический колодец во время отдыха в Африке и сломала обе ноги. Об этом порталу TourDom рассказала подруга пострадавшей Олеся.

По словам девушки, они с подругами запланировали отдых в Занзибаре с 30 декабря по 14 января и остановились в трехзвездочном отеле Max Hotel в деревне Нунгви. Номер туристки забронировали напрямую у администрации.

Соотечественниц сразу разочаровали условия проживания в гостинице. Они пожаловались на постоянные перебои с электричеством, поломку генератора и не работающие розетки и кондиционер. Более того, из-за проблем с водоснабжением девушкам приходилось пользоваться удобствами в соседних отелях. Они попросили администрацию вернуть деньги за непрожитые дни, чтобы переехать, но получили отказ.

Олеся также призналась, что 10 января туристок разбудил сильный запах гари. Ее подруга Наталья спустилась на ресепшен, чтобы узнать у сотрудников, нет ли возгорания. Не обнаружив там никого из персонала, она направилась к источнику дыма — во двор.

«На двери не было предупреждающих табличек, и она вышла на заднюю территорию. Там Наталья наступила на пластик, которым был покрыт колодец, не подозревая, что это хрупкий материал, и провалилась», — поделилась с изданием Олеся.

Девушка добавила, что подруги прибежали на крики Натальи. Персонал отеля помог вызвать такси до больницы в столице Занзибара Стоун Тауне. Там у пострадавшей диагностировали переломы пяточных костей на обеих ногах и разрыв связок.

Врачи провели Наталье только одну операцию и пояснили, что для второй необходимой медицинской манипуляции в госпитале нет нужного оборудования. Сейчас подруги надеются оперативно организовать перелет пострадавшей в Москву.

По словам собеседницы портала, сидеть Наталья не в состоянии, а авиакомпания не может перевозить пассажиров в лежачем положении в экономклассе. Поэтому единственный вариант — покупать билет в бизнес-класс. Кроме того, россиянке нужно получить разрешение врача на перелет.

Подруги Натальи предполагают, что медицинский полис Натальи, оформленный в местной компании Zanzibar Insurance Corporation, не покроет расходы на ее транспортировку на родину и дальнейшее лечение. В консульстве девушкам заявили, что этот случай «не в их компетенции». Для помощи пострадавшей открыли сбор средств.

Ранее другая российская туристка отправилась на экскурсию во время отпуска в Турции и сломала спину при ДТП. Автобус, на котором ехала девушка, улетел в кювет.

