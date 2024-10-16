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17:05, 16 октября 2024Путешествия

Россиянка отправилась на экскурсию в Турции и сломала спину

«Осторожно, новости»: россиянка поехала на экскурсию в Турции и сломала спину

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Российская туристка отправилась на экскурсию во время своего отпуска в Турции и сломала спину при ДТП. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Уточняется, что 21-летняя Валерия приобрела тур у туроператора Anex и поехала в курортную страну в августе. По прибытии она также купила у представителя компании билет на экскурсию. В составе группы путешественница должна была осматривать природные достопримечательности, однако автобус улетел в кювет.

Самые тяжелые травмы были у Валерии, поэтому ее доставили в больницу Миласа. Оказалось, что у девушки сломан позвонок грудного отдела. Врачам пришлось установить ей титановые штифты, после чего россиянка провела в Турции еще пять дней. Страховка компенсировала операцию, но дальнейшие затраты на лечение легли на плечи самой пострадавшей.

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Туристка написала жалобу в Anex, заявив, что из-за случившегося не может работать, ограничена в физических нагрузках, а также лишилась возможности рожать естественным путем. Она попросила выплатить ей компенсацию, но представители туроператора отказались: они отметили, что не несут ответственности за экскурсию.

В июле российские туристы решили засудить туроператора после того, как сорвались с аттракциона на отдыхе в Турции. Молодой человек упал с каната и сильно ударился спиной, после этого ему пришлось передвигаться на костылях.

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      Марк Успенский
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