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20:22, 18 июля 2024Путешествия

Россияне сорвались с аттракциона в Турции и решили засудить туроператора

Shot: россияне сорвались с зиплайна в Турции и решили засудить Anex Tour

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Российские туристы решили засудить туроператора после того, как сорвались с аттракциона на отдыхе в Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, путешественники купили у Anex Tour путевку, в которую была включена экскурсия с рыбалкой, рафтингом и катанием на зиплайне.

Во время последнего аттракциона молодой человек сорвался с каната и сильно ударился спиной. Сейчас он передвигается на костылях. Пострадала еще одна девушка — у нее перелом руки.

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По словам потерпевших, на время экскурсии Anex Tour передал туристов другому гиду, чтобы снять ответственность с компании. После несчастного случая экскурсоводы помогли россиянам, отвезли их в больницу, вернули деньги за поездку и выплатили моральную компенсацию.

«Туроператор, по словам отдыхающих, оказывал давление, чтобы они подписали отказ от претензии», — сказано в публикации. Сейчас туристы собирают документы, чтобы подать в суд на Anex Tour.

Ранее россиянка лишилась отдыха в Турции из-за одной буквы в загранпаспорте. Ее не выпустили из страны из-за буквы «ё» в написании фамилии.

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      Мария Борисова
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