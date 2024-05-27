Россиянка лишилась отдыха в Турции из-за одной буквы в загранпаспорте

У москвички во Внуково отобрали загранпаспорт из-за буквы «Ё» в фамилии

Пограничники в московском аэропорту Внуково отобрали у россиянки загранпаспорт и не выпустили ее из страны из-за буквы «Ё» в написании фамилии. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что в документе москвички была указана фамилия Деденёва, в то время как в системе миграционного учета она значилась как Деденева. В итоге загранпаспорт путешественницы изъяли, она лишилась отдыха в Турции.

«Как мне объяснили, пограничники смотрят именно на русские буквы в заграничном паспорте, и там не хватает точек над буквой "Ё"», — пояснила россиянка.

Она добавила, что перед ней в аналогичную ситуацию попала семья из пяти человек: троим из них аннулировали паспорта из-за ошибки в отчестве Семёнович.

По данным издания, москвичка получила паспорт в марте 2023 года в МФЦ «Лианозово». Туроператор, у которого она покупала путевку, отказался возвращать деньги и игнорирует ее сообщения.

Ранее в мае другого российского туриста отказались пускать на рейс в Турцию из-за ошибки в паспорте. В графе места рождения у мужчины было указано «Ермь» вместо «Пермь».